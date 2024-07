Palmeiras deve ter a volta de dois jogadores contra o Flamengo

O Palmeiras deve ter duas novidades para o duelo contra o Flamengo, às 20h (de Brasília), desta quarta-feira (31), no jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. Mayke e Murilo, que não enfrentaram o Vitória no último sábado (27), treinaram com o elenco e devem ser relacionados.

O lateral-direito foi poupado por conta de um edema muscular e deu lugar a Giay contra o Vitória. Ele participou da atividade na Academia de Futebol sem limitações. Já Murilo também treinou sem limitações após lesão no tornozelo direito.

Por outro lado, o técnico Abel Ferreira tem uma baixa importante. O atacante Estêvão teve diagnosticado um novo entorse no tornozelo esquerdo e está em tratamento no Núcleo de Saúde e Performance. O Verdão não divulgou um prazo para o retorno do atacante. Contudo, é praticamente certo que ele não viaja para o Rio de Janeiro para encarar o Flamengo. Piquerez é outro desfalque certo.

Palmeiras teve time quase reserva contra o Goiás

Abel poupou praticamente todos os jogadores no duelo contra o Vitória, já pensando no duelo contra o Rubro-Negro. O treinador não gostou da atuação do time e fez críticas ao desempenho dos jogadores. Dessa maneira, ele estuda fazer mudanças na escalação antes do jogo pela Copa do Brasil.

O Alviverde vai realizar mais um treino em São Paulo antes de viajar para o Rio de Janeiro para o confronto no Maracanã. A atividade desta terça-feira deve ser decisiva para a definição do time titular do Palmeiras.

Dessa maneira, a equipe que deve ir a campo contra o Flamengo é: Weverton; Marcos Rocha (Mayke), Gustavo Gómez, Murilo (Vitor Reis) e Vanderlan; Aníbal Moreno, Zé Rafael e Raphael Veiga; Felipe Anderson, Dudu e Flaco López.

