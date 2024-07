Santos negocia a contratação de centroavante brasileiro do Porto

Em busca de reforços para a sequência da Série B, o Santos negocia com o centroavante brasileiro Wendel Silva, do Porto, de Portugal. O jogador seria emprestado com valor de compra fixado ao fim do contrato, segundo o jornal “O Jogo”.

Dessa maneira, o Peixe está disposto a pagar 500 mil euros (aproximadamente R$ 3 milhões) pelo empréstimo, que seria abatido caso o clube venha a adquirir o atleta em definitivo.

Assim, o valor total do negócio pode variar de 2 milhões de euros a 3,5 milhões de euros (cerca de R$ 21 milhões na cotação atual). Esta variação no preço estaria ligada às metas estipuladas em contrato. De toda a forma, o valor pago no empréstimo seria abatido no montante final.

O centroavante é formado nas divisões de base do Flamengo. Em seguida, foi atuar no futebol português e por lá permaneceu até hoje. Wendel Silva tem 1,80m e é destro.

Na última temporada, o brasileiro atuou pelo Porto B na II Liga e na Taça de Portugal, e terminou como artilheiro da equipe, com 18 gols em 31 partidas disputadas. Assim, foi um dos destaques da equipe.

O nome de Wendel Silva foi indicado pelo departamento de scout do Peixe, que passou por mudanças recentemente. Afinal, o presidente Marcelo Teixeira havia anunciado que o setor teria mais possibilidade de apontar jogadores para a comissão técnica.

