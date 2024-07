Gabigol chama Benjamin Back de mentiroso e recebe resposta

O atacante Gabigol, do Flamengo, teve um bate-boca com o jornalista Benjamin Back no X (antigo Twitter), nesta segunda-feira (29). Em seu perfil na rede social, o jogador chamou Benja de mentiroso após a divulgação de um possível acerto do camisa 99 com o Palmeiras.

A manifestação do ídolo rubro-negro acontece um dia após a notícia dada pelo apresentador no programa Domingol com Benja, da CNN Brasil. Com a repercussão junto à torcida do Flamengo de um acordo com o clube paulista, Gabigol decidiu se manifestar e negou a informação divulgada por Back.

“@benjaminback MENTIROSO! Quer aparecer? Te dou essa moral também!”, publicou o atacante.

Posteriomente, Benjamin Back respondeu na publicação do jogador.

“ARROGANTE! Eu que quero aparecer né? Kkkkkk! Eu que subi no trio elétrico e cantei música mandando o Tite se f…! Que postei foto querendo diminuir o Zico! Eu que estava com camisa do rival e “vazou” sem querer! Estou andando pra você!”, retrucou o apresentador.

Confira a treta:

@benjaminback MENTIROSO! Quer aparecer? Te dou essa moral também! — Gabriel Barbosa (@gabigol) July 29, 2024

ARROGANTE! Eu que quero aparecer né? Kkkkkk! Eu que subi no trio elétrico e cantei música mandando o Tite se f…! Eu que postei foto querendo diminuir o Zico! Eu que estava com camisa do rival e "vazou" sem querer! Estou andando pra você! https://t.co/I0S9nc8PBC — Benjamin Back (@benjaminback) July 29, 2024

Quem também entrou na discussão foi o pai de Gabigol. No Instagram, Valdemir Silva chamou Benja de “inútil”.

Situação contratual de Gabigol

Gabigol tem contrato com o Flamengo até o fim do ano e já pode assinar um pré-contrato. Porém, como completou sete jogos no Brasileirão, o atacante não poderá defender outro clube na competição nesta temporada. O Palmeiras surgiu como provável destino do jogador nas últimas semanas, mas sem um acordo entre às partes.

O camisa 99 chegou a ficar fora de jogos do clube carioca enquanto definia seu futuro. Gabigol, entretanto, deve seguir no Flamengo pelo menos até o fim de seu contrato.

