Rizek questiona reação de brasileiros após derrotas: “Fetiche absurdo”

O jornalista André Rizek, do SporTV, fez uma publicação em sua rede social no X (antigo Twitter) sobre a reação da torcida brasileira às derrotas. O apresentador questionou a postura dos brasileiros sobre culpar a arbitragem a cada revés e citou às manifestações durante os Jogos Olímpicos.

Em sua postagem, Rizek deu como exemplo as reações após as notas dadas para a ginástica no domingo (28) assim como a derrota de Rafaela Silva na disputa pelo bronze no judô, nesta segunda-feira (29).

“A palavra “ASSALTADA” está nos TTs. Cliquei. Brasileiros indignados com notas dadas na ginástica ontem e com a luta da Rafaela Silva hoje. O brasileiro tem um fetiche absurdo por arbitragem – e sempre achamos que somos roubados nas derrotas, em qualquer esporte”, avaliou o jornalista.

O posicionamento de Rizek acabou gerando debate. Apesar de uma parcela dos internautas compartilhar do pensamento do apresentador, a maioria dos comentários mostrou discordância quanto a visão dele.

Rafaela Silva enquanto disputa o bronze no judô: derrota gerou críticas de brasileiros – Foto: AFP/Via Getty Iamges

Veja algumas reações:

