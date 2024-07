Candidaturas para Copas do Mundo de 2030 e 2034 são entregues à Fifa

As candidaturas únicas para sediar as Copas do Mundo de 2030 e 2034 foram entregues à Fifa nesta segunda-feira (29). O secretário-geral da Fifa, Mattias Grafström, recebeu os chamados “bid books”, documentos com todas as informações sobre as propostas, em um encontro em Paris. As federações tinham até o dia 31 de julho para entregar esses documentos. Dessa maneira, a Fifa anunciou que eles serão publicados na próxima quarta-feira (31) e que a avaliação será divulgada no final do ano. Ou seja, caso as exigências sejam atendidas, as sedes para 2030 e 2034 serão confirmadas até o fim do ano.

Ao mesmo tempo, a Copa do Mundo de 2030 já está definida para acontecer na Espanha, Portugal e Marrocos, além de Argentina, Paraguai e Uruguai, enquanto a Copa de 2034 será na Arábia Saudita. Não há muitas dúvidas sobre essas escolhas, pois se tratam de candidaturas únicas. A Fifa já havia se manifestado no ano passado sobre os anfitriões de cada edição, detalhando o formato inédito para 2030 e confirmando a Arábia Saudita como a única candidata para 2034.

LEIA MAIS: Arsenal anuncia contratação de Riccardo Calafiori

“A submissão dos ‘bid books’ representa um passo importante no processo de candidaturas para as edições de 2030 e 2034 da Copa do Mundo. Almejamos organizar celebrações icônicas do futebol e da humanidade”, disse o presidente da Fifa, Gianni Infantino.

A Copa do Mundo de 2030, assim como o Mundial de 2026, vai acontecer disputado por 48 seleções e terá 104 partidas.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.