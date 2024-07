São Paulo x Goiás: onde assistir, escalações e arbitragem

O São Paulo encara o Goiás nesta terça-feira (30), às 20h, no MorumBIS, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. O Tricolor chega nessa fase após eliminar sem grandes dificuldades o Águia de Marabá. Agora, o atual campeão da competição segue seu caminho sonhando com o bicampeonato. Já o Esmeraldino eliminou o Cuiabá na terceira fase e tem a chance de tentar eliminar outro time de Série A nesta trajetória torneio

Onde assistir

A Amazon Prime vai transmitir a partida entre São Paulo e Goiás

Como chega o São Paulo

O técnico Luis Zubeldía deve ir com força máxima para conseguir a vantagem jogando em seus domínios. Assim, jogadores como Luciano, Ferreirinha e Arboleda, que foram preservados contra o Fortaleza, devem retornar ao time titular. Além disso, Lucas Moura que ficou fora do último embate por conta de suspensão, também retorna. Por fim, o volante Marcos Antônio está registrado no BID e pode fazer sua estreia. Os desfalques ficam por conta dos volantes Pablo Maia e Alisson.

Como chega o Goiás

Por outro lado, o Esmeraldino terá que fazer algumas mudanças no time titular. Por exemplo, o atacante Rildo não pode atuar, pois já disputou a competição pelo Juventude e não pode jogar por dois clubes diferentes. Assim, Wellington Matheus deve ganhar oportunidade no sistema ofensivo. Além disso, Marcão, Diego e Edson Felipe estão saindo no departamento médico e ainda são dúvidas para o embate no MorumBIS.

SÃO PAULO x GOIÁS

Jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil

Local: Morumbis, em São Paulo (SP)

Data e hora: 30/7/2024, às 20h (horário de Brasília)

SÃO PAULO: Rafael; Igor Vinícius, Arboleda, Alan Franco e Wellington; Luiz Gustavo, Bobadilla e Luciano; Lucas, Calleri e Ferreira. Técnico: Luis Zubeldía.

Goiás: Tadeu; Dieguinho, Lucas Ribeiro, David Braz, Edson e Sander; Juninho, Marcão Silva, Paulo Baya e Wellington; Thiago Galhardo. Técnico: Márcio Zanardi.

Árbitro: Jonathan Benkenstein Pinheiro (RS)

Auxiliares: Maira Mastella Moreira (RS-FIFA) e Michael Stanislau (RS)

VAR: Rafael Traci (SC)

