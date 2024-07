Corinthians prepara proposta para contratar Michael, ex-Flamengo

O Corinthians se articula para contratar Michael, ex-Flamengo, e, assim, reforçar o setor ofensivo para a sequ~encia da temporada. O clube do Parque do São Jorge prepara uma proposta de R$ 57 milhões ao Al Hilal, da Arábia Saudita. A informação é do portal ‘Meu Timão’.

O atacante firmou um pré-acordo para ser negociado nesta janela de transferências, mas desde que os árabes recebam uma compensação financeira.

LEIA MAIS: Corinthians tenta contratação do atacante Gonzalo Plata, do Al-Sadd

Nova patrocinadora máster do Corinthians, a Esportes da Sorte, anunciada na última semana, já destinou a verba para a contratação de reforços. O Timão, porém, sabe que tem concorrência no mercado brasileiro. Afinal, o Flamengo mantém o interesse no atacante.

A cúpula corintiana assegurou ao técnico Ramón Díaz a contratação de um atacante de peso. Desse modo, atenderá o pedido da comissão técnica, que apontou o setor como a principal lacuna a ser preenchida no elenco.

Recentemente, o Corinthians anunciou as contratações do goleiro Hugo Souza, do zagueiro André Ramalho e dos meio-campistas Charles e Alex Santana.

No último domingo (28), o Timão perdeu por 2 a 1 para o Atlético-MG, na Arena MRV, e segue com 19 pontos, em 15° lugar, um ponto acima do Vitória, primeiro time do Z4 do Campeonato Brasileiro.

Após a derrota para o Atlético no último domingo, o Corinthians vira a chave. Na quarta-feira (31), às 21h30, o Timão recebe o Grêmio, na Neo Química Arena, pelo duelo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil.

