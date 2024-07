Fluminense vai dosar elenco na luta contra o Z4 no Brasileiro e nas Copas

Embalado com três vitórias consecutivas no Campeonato Brasileiro, o Fluminense agora terá que focar nas outras duas competições: Copa do Brasil e Libertadores. Desta maneira, o Tricolor terá que poupar em algumas ocasiões, mas a situação na competição nacional pressiona o elenco.

O Fluminense continua na zona de rebaixamento do Brasileirão, na 19ª colocação, mas em posição menos desconfortável do que a vista em rodadas anteriores. Hoje, o Tricolor tem apenas um ponto a menos que o Grêmio, o primeiro clube fora da zona da degola.

“Todo mundo vai sofrer neste mês, principalmente os que estão jogando as três competições. Tem que saber dosar e entender as prioridades, não abrir mão delas. Mas também não abrir mão das outras (competições), porque acredito que os jogadores que não estão jogando e vão entrar em determinados momentos vão estar preparados para isso”, opinou Mano Menezes.

Fluminense em agosto:

01/08: Juventude x Fluminense – Copa do Brasil

04/08: Fluminense x Bahia – Brasileiro

07/08 – Fluminense x Juventude – Copa do Brasil

10/08: Vasco x Fluminense – Brasileiro

13/08 Grêmio x Fluminense – Libertadores

17/08: Fluminense x Corinthians – Brasileiro

20/08: Fluminense x Grêmio – Libertadores

24/08: Atlético-MG x Fluminense – Brasileiro

A Copa do Brasil pode ser a escolha do Fluminense para “deixar de lado”. Mesmo com a premiação milionária que o título traz, a diretoria entende que ficar na Série A e buscar o bicampeonato da Libertadores são mais importantes.

O Fluminense volta a campo contra o Juventude, na quinta-feira, para o jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. Pelo Brasileirão, o próximo duelo do Tricolor será no domingo, contra o Bahia, no Maracanã.