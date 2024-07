Pedro Martins tem primeiro dia no Botafogo: ‘Mentalidade vencedora’

Novo Diretor de Futebol do Botafogo, Pedro Martins se apresentou ao clube nesta segunda-feira (29), no CT Lonier. O ex-Vasco, aliás, conheceu as instalações da SAF alvinegra, conversou com atletas, comissão técnica e acompanhou as atividades do dia às vésperas do duelo com o Bahia, pela Copa do Brasil.

LEIA MAIS: Botafogo x Bahia: onde assistir, escalações e arbitragem

“A hora que eu recebi a ligação das lideranças do clube, no papo que tive com Thairo (CEO), Alessandro (Diretor de Gestão Esportiva) e com o John (Textor), ficou muito claro o nível de organização do Botafogo e principalmente a ambição. A ambição está muito bem estabelecida, é um clube que está pensando muito grande e que quer ter um projeto com a mentalidade vencedora. Isso se constrói ano a ano, passo a passo”, disse, à “Botafogo TV”.

A chegada de Pedro Martins, aliás, surpreendeu nas movimentações da SAF. O Botafogo não tinha um profissional exclusivo para a função desde a saída de André Mazzuco, em março. Alessandro Brito vinha ocupando o cargo e dividindo as atividades.

“Vejo um clube que já está com seus processos muito bem estruturados e venho para me incorporar a uma equipe de pessoas muito competentes. Quero agradecer à confiança do Botafogo e saibam que vou estar aqui dia e noite para buscar os objetivos”, completou Pedro.

Em maio, Pedro Martins, aliás, foi anunciado pelo Vasco para ser o novo diretor de Futebol do clube. A passagem pelo cruz-maltino durou menos de dois meses. Responsável pela escolha do português Álvaro Pacheco como treinador do clube, o dirigente, inclusive, decidiu deixar o clube carioca após a saída do comandante da equipe.

Siga o nosso conteúdo nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.