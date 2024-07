Empresário de Thiago Mendes é visto no CT do São Paulo

Nesta segunda-feira (29), o torcedor do São Paulo ganhou mais um fio de esperança em ver o volante Thiago Mendes, atualmente no Al-Rayyan, de volta ao MorumBIS. De acordo com o portal Arquibancada Tricolor, o empresário do atleta, Paulo Pitombeira visitou o CT da Barra Funda para se reunir com os dirigentes.

Apesar de ter recebido o agente, a diretoria do Tricolor adota cautela e prefere não aumentar a agitação em torno do assunto.

Internamente, o acordo é considerado difícil, pois o Al-Rayyan, clube do Qatar, não gostaria de liberar Thiago Mendes. Além disso, os dirigentes já recusaram a primeira investida do Tricolor Paulista.

Mesmo com a negativa do clube, o jogador força a barra nos bastidores e deixa claro a sua vontade de regressar ao São Paulo. Entre clube e atleta tudo resolvido. Agora, resta apenas a liberação do Al-Rayyan.

Vale citar, que caso o São Paulo não tenha êxito no acordo, cabe esperar até junho de 2025, quando o contrato de Thiago Mendes no Qatar será encerrado. Sendo assim, ele chegaria de graça ao MorumBIS.

Entre 2015 a 2017, quando defendeu as cores do Tricolor Paulista, Thiago Mendes participou de 142 jogos, com 11 gols marcados e 11 assistências. Diante dos números obtidos, o jogador ganhou o respeito da torcida e espera voltar para melhorar as estatísticas e, quem sabe se tornar um ídolo.

