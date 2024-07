Bustos, do Internacional, recebe sondagem de clube da Rússia

O Internacional recebeu sondagens em relação ao lateral-direito Bustos. O clube interessado é o Krasnodar, da Rússia, e existe a possibilidade de o atleta deixar o Colorado na atual janela de transferências.

Desse modo, a direção do clube gaúcho não descarta a negociação caso a proposta seja interessante. No momento, o Internacional precisa de dinheiro e também arrisca perder o jogador de graça, afinal, seu contrato encerra em fevereiro de 2025.

Bustos, aliás, nunca escondeu a vontade de atuar no futebol europeu. O argentino, de 28 anos, já havia recebido sondagens do Villarreal, da Espanha. A janela de transferências na Rússia fecha em 12 de setembro e, portanto, ficará aberta por mais 45 dias.

Números de Bustos em 2024 pelo Internacional

Todavia, Bustos chegou ao Internacional em 2022. Na atual temporada, fez 35 jogos, marcou um gol e contribuiu com duas assistências.-

Sem competições no meio de semana, o Internacional volta a campo no domingo (4) quando enfrenta o Palmeiras, no estádio do Beira Rio. O time gaúcho é o décimo quarto colocado, portanto, soma 20 pontos, em 15 jogos realizados.