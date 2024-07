Endrick faz golaços em treino do Real Madrid, e posa com Roberto Carlos

O atacante Endrick, recém-chegado ao Real Madrid, foi um dos destaques do treino da equipe espanhola nos Estados Unidos, onde realiza sua pré-temporada. Ao final do treinamento, o jogador postou uma imagem com o ex lateral-esquerdo, Roberto Carlos, considerada uma lenda no clube merengue.

Endrick, aliás, marcou golaços no treinamento, mas sofreu com a marcação do zagueiro alemão Rudiger. O incidente, que envolveu uma trombada entre os dois, gerou repercussão na imprensa internacional.

Real Madrid fará amistosos nos Estados Unidos

O Real Madrid, portanto, fará três amistosos durante sua estadia na América do Norte: o primeiro contra o Milan; o segundo contra o Barcelona; e o último enfrentando o Chelsea. Os jogos ocorrerão nos dias 31 de julho, 3 e 6 de agosto, respectivamente. Contudo, seu primeiro jogo oficial será contra a Atalanta, no dia 14 de agosto. O duelo marca o encontro do campeão da Champions e o vencedor da Europa League.

Apresentado no sábado (27) diante de mais de 40 mil torcedores no Estádio Santiago Bernabéu, Endrick já treina com quase todo o elenco. Os jogadores ausentes são justamente seus companheiros de seleção brasileira: Vini Jr, Rodrygo e Militão.

