Arrascaeta tem 100% de participação em gols do Flamengo desde retorno da Copa América

O desempenho de Giorgian De Arrascaeta justifica – ainda mais – a razão de sua ausência ser tão sentida a cada convocação do Uruguai. Ao contrário do que se vê no trabalho de Marcelo Bielsa, o meia exerce um papel indispensável no Flamengo e, não à toa, participou de todos os gols da equipe desde seu retorno da Copa América. Um protagonismo que está acostumado desde que chegou ao Rubro-Negro, em 2019.

De Arrascaeta contribuiu com seis participações em gols nos últimos três jogos do Flamengo. Além disso, os números recentes também o colocaram na segunda prateleira mais alta de artilharia entre estrangeiros no Campeonato Brasileiro – atrás apenas de Dejan Petkovic.

Desde que estreou pelo Flamengo, em janeiro de 2019, De Arrascaeta esteve presente em 269 partidas oficiais e contribuiu com 160 participações em gols. Foram 69 tentos e 91 assistências de lá para cá.

Arrascaeta pós-Copa América

O retorno dos uruguaios ocorreu no momento mais delicado do Flamengo no período de Copa América. Isso porque a equipe de Tite vinha de dois tropeços consecutivos no Maracanã: empate com o Cuiabá e derrota para o Fortaleza. A chegada do quarteto, especialmente de Arrascaeta, mudou o cenário e recolocou o Rubro-Negro no caminho dos triunfos.

Logo no primeiro jogo, contra o Criciúma, em Brasília, Arrascaeta fez valer seu retorno ao Flamengo. Além de sofrer o pênalti que culminou no gol de Gabigol, o meia ainda serviu de garçom para Pedro abrir no placar no Mané Garrincha e deu o passe para Cebolinha sofrer a penalidade – desperdiçada pelo camisa 9.

O primeiro gol desde o retorno ao Flamengo ocorreu no triunfo sobre o Vitória, no Barradão. O camisa 14 driblou o marcador e chutou na saída do goleiro rubro-negro. Já no domingo (28), De Arrascaeta deu nova assistência para Pedro inaugurar o marcador diante do Atlético-GO e, por fim, ampliou a vantagem do Mais Querido para retomar a liderança do Brasileirão.

Destaque entre estrangeiros

Com o gol diante do Atlético-GO, Giorgian chegou a 57 tentos no Campeonato Brasileiro – sendo 35 pelo Flamengo. A marca é a segunda melhor entre estrangeiros na história da competição, atrás apenas de Petkovic, que contabiliza 83 no total.

O meia, inclusive, agradeceu todo carinho recebido pelos brasileiros desde sua chegada ao país, quando assinou com o Cruzeiro.

“Com certeza [sobre adaptação no Brasil]. Com minha família e meus amigos estou sempre à vontade. Agradecido pelo povo brasileiro por tudo. Quase toda a minha carreira for aqui. Sou muito grato a todos momentos que vivi aqui e respeito todos”, agradeceu.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.