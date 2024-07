Fluminense tem bom retrospecto contra o Juventude pela Copa do Brasil

Depois das três vitórias seguidas pelo Campeonato Brasileiro, o Fluminense volta suas atenções para as oitavas de finais da Copa do Brasil. Assim, o Tricolor mede forças com o Juventude, nesta quinta-feira (1), às 19h (de Brasília), no Alfredo Jaconi, no jogo de ida.





“Todos os confrontos da Copa do Brasil são muito difíceis. É uma Copa, todas as copas são difíceis. Mata-mata reflete muito o momento. Jogar em Caxias é bem difícil, Juventude tá arrumado, muito bem no Brasileiro. Trabalhar para seguir adiante e depois passar para as quartas de final”, analisou o presidente Mário Bittencourt, na época do sorteio.

Relembre os confrontos

As equipes já se enfrentaram em seis jogos pela Copa do Brasil, em três edições diferentes. A primeira delas aconteceu em 1999, quando a equipe gaúcha conquistou seu primeiro e único título do torneio, sobre o Botafogo, no Maracanã. No jogo de ida, o Tricolor venceu por 3 a 1, no Rio de Janeiro, enquanto sofreu uma goleada por 6 a 0 em Caxias do Sul, pela segunda fase.

Em 2002, o Juventude fez o primeiro jogo em casa e empatou por 1 a 1. Na volta, no Maracanã, novamente a igualdade seguia no placar, porém Júlio César, de pênalti, carimbou a classificação do Fluminense, nos acréscimos, pelas oitavas.

Dois anos depois, o último duelo entre as equipes pela Copa do Brasil aconteceu. No Alfredo Jaconi, a partida terminou tudo igual, em 2 a 2. O Tricolor, porém, garantiu a classificação ao vencer por 2 a 1, com mais um gol nos acréscimos, desta vez marcado por Alanzinho, pela segunda fase.

Os confrontos de 2024 estão previstos para as semanas de 31 de julho e 7 de agosto. Pelo Campeonato Brasileiro, os times se enfrentaram no primeiro turno, com um empate por 1 a 1, no Maracanã. Marcelo, de pênalti, marcou para o Fluminense, enquanto Jadson, deixou tudo igual, para o Juventude.

