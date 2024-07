Couto Pereira deve receber Grêmio x Corinthians pela Copa do Brasil

O Couto Pereira deve ser o palco do duelo de volta entre Grêmio e Corinthians, na próxima quarta-feira (7), às 21h30, pela Copa do Brasil. A CBF ainda não confirmou o local, mas o Tricolor Gaúcho já tem um acordo encaminhado com o Coritiba para que o embate aconteça na capital paranaense.

Apesar do acordo encaminhado, Coritiba e Grêmio ainda não assinaram o contrato confirmando o ”empréstimo” do Couto Pereira. Por isso, a CBF ainda não confirma o local. O mesmo movimento deve acontecer no duelo do Imortal contra o Fluminense, no jogo de ida das oitavas de final da Libertadores, que acontece no dia 13 de agosto.

Coritiba e Grêmio têm uma boa relação. O Couto Pereira, aliás, foi o palco dos jogos contra The Strongest e Estudiantes, pela fase de grupos da Libertadores. Além disso, recebeu o duelo diante do Bragantino, pelo Brasileirão, no período de enchente em Porto Alegre.

Enquanto isso, o Imortal corre para ter seu estádio de volta o quão antes possível. A previsão é que a equipe volte a atuar na Arena do Grêmio no dia 1° de setembro, contra o Atlético-MG. Contudo, existe a possibilidade de ocorrer uma antecipação para o dia 17 de agosto, dependendo das condições do gramado.

Corinthians e Grêmio começam a disputar uma vaga nas quartas de final da Copa do Brasil nesta quarta-feira (31). As equipes se enfrentam às 21h30, na Neo Química Arena. O duelo de volta acontece na semana seguinte.

