Palmeiras x Flamengo reúne lista de jogadores que vestiram as duas camisas

Flamengo e Palmeiras iniciam nesta quarta-feira, às 20h, no Maracanã, o embate pelas oitavas de final da Copa do Brasil. Dois dos elencos mais poderosos do Brasil atualmente, contam com grandes estrelas, mas também com atletas que já defenderam as duas camisas. Assim, o duelo traz grandes candidatos para aplicar a famosa ”lei do ex”.

No Palmeiras, Marcelo Lomba, Richard Ríos e Lázaro já vestiram a camisa Rubro-Negra em sua carreira. Por outro lado, o lateral-esquerdo Matías Viña já atuou no Verdão. Além disso, o técnico Tite já teve um passado Alviverde, mas sem sucesso. Contudo, outros dois jogadores, ídolos em seus clubes, chamam a atenção por quase trocaram de lado recentemente.

Afinal, Palmeiras e Flamengo chegaram a negociar uma troca envolvendo Gabigol e Dudu. Contudo, as conversas não avançaram e os dois permaneceram em suas equipes, mas abalaram a relação entre atleta e torcida. Aliás, o Verdão segue com esperança de contratar o centroavante Rubro-Negro e já enviou um pré-contrato visando à chegada do jogador em 2025.

Com pouco mais de R$ 192 milhões investidos em contratações para 2024, o Verdão tem um de seus grupos mais fortes dos últimos anos. Contudo, o Flamengo também segue investindo muito alto em contratações pontuais e de renome, como De la Cruz e o ex-palmeirense Matías Viña.

Assim, com retrospecto equilibrado e elencos milionários, as equipes começam a disputa por uma vaga nas quartas de final da Copa do Brasil. O duelo de volta acontece na semana que vem, na quarta (7), às 20h, no Allianz Parque.

