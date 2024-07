Guilherme Lopes projeta primeiro desafio do RB Bragantino na Copa do Brasil

Nesta quarta-feira (31), Guilherme Lopes estará à disposição para um importantíssimo confronto do Red Bull Bragantino. A equipe enfrenta o Athletico-PR pelo primeiro jogo válido pelas oitavas de final da Copa do Brasil.

O lateral destacou o foco da equipe e as boas expectativas para garantir a vantagem no primeiro confronto do mata-mata.

“As expectativas são as melhores possíveis. Queremos focar no jogo e garantir o melhor resultado. Estamos muito focados e sabemos da importância dessa competição para o clube”, destacou Guilherme Lopes.

O Red Bull Bragantino enfrenta o Athletico-PR pelo jogo de ida das oitavas da Copa do Brasil na quarta-feira (31), às 19h (de Brasília). A partida acontecerá na Ligga Arena. O duelo de volta acontece na semana seguinte, no estádio Nabi Abi Chedid.

