Paris-2024: França vence Nova Zelândia, mantém 100% e pegará Argentina nas quartas

Uma das favoritas à medalha de ouro no futebol masculino nos Jogos Olímpicos de Paris, a França venceu a Nova Zelândia por 3 a 0, nesta terça-feira (30), mantendo o 100% de aproveitamento e garantindo-se em primeiro lugar do Grupo A. Mateta, Doue e Kalimuendo marcaram os gols do time da casa, em jogo que ocorreu no Vélodrome, em Marselha.

No entanto, o chaveamento não foi econômico com a França. Afinal, os europeus terão ninguém menos que a Argentina pela frente – os hermanos são quatro vezes finalistas dos Jogos Olímpicos no futebol masculino, com direito a dois ouros (2004 e 2008). As seleções vão a campo na próxima sexta-feira (2 de agosto), às 16h (de Brasília), no Stade de Bordeaux.

LEIA MAIS: Trio brasileiro feminino de arbitragem volta a campo nesta quarta-feira na Olimpíada

O primeiro gol do jogo saiu dos pés de Mateta (do Crystal Palace-ING), aos 18′ da etapa inicial. Após bate-rebate dentro da área, a bola ficou com o camisa 14, um dos três jogadores acima dos 23 anos permitidos pela regra das Olimpíadas. De canhota, ele tocou por cima do goleiro para mandar no ângulo.

Na etapa final, mais dois gols franceses. E com direito a dobradinha do Rennes! Primeiro, com o meia Doue, aos 26′. Quatro minutos mais tarde, o atacante Kalimuendo fechou o caixão neozelandês.

EUA se junta à França

Quem também passou no Grupo A foi os EUA. Em jogo simultâneo ao da França, os norte-americanos fizeram 3 a 0 em Guiné, ficando com a segunda posição da chave, com seis pontos. Nas quartas de final, enfrentam o Marrocos, líder do Grupo A.

Jogos da terceira rodada dos Jogos Olímpicos (masculino)

Dia 30/7 (terça-feira)

Grupo A

EUA 3×0 Guiné

Nova Zelândia 0x3 França

Grupo B

Marrocos 3×0 Iraque

Ucrânia 0x2 Argentina

Grupo C

Espanha 1×2 Egito

Rep. Dominicana 1×1 Uzbequistão

Grupo D

Israel x Japão – 16h

Paraguai x Mali – 16h

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.