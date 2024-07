Ayrton Lucas chega a 30 participações em gols pelo Flamengo

Na temporada, o lateral chegou a cinco passes para gol, ou seja, a maior marca entre os defensores do time. Além disso, com três gols, também é a maior marca entre os jogadores do setor, porém, está empatado com o zagueiro Léo Pereira. No ano passado, Ayrton Lucas marcou sete gols e deu seis assistências em toda a temporada, quando atingiu os melhores números da sua carreira.

Além disso, a assistência para Arrascaeta também melhorou os números do lateral sob o comando de Tite: quatro gols e sete assistências em 44 partidas, ou seja, uma participação direta a cada quatro jogos. Apenas com Vítor Pereira o lateral teve médias melhores, em que marcou três gols e contribuiu com três assistências em 16 partidas.