Romário tem conta bloqueada por dívida com Dunga; saiba valores

A Justiça do Distrito Federal bloqueou as contas do senador Romário devido a uma dívida com Dunga. O processo envolvendo os ex-jogadores, que foram companheiros no tetracampeonato da Seleção Brasileira em 1994, se arrasta desde 2018. As informações são do Uol.

De acordo com certidão publicada na última quinta-feira (25), o tribunal anexou ao processo comprovantes de pesquisa referentes aos ativos financeiros de Romário. O bloqueio contabiliza R$ 3.327,48. Ainda assim, o valor representa menos de 10% da dívida do senador com Dunga, que contabiliza R$ 56.807,05. A Justiça determinou ainda que o ex-camisa 11 seja informado sobre o bloqueio, além de deixar em aberto uma manifestação dele, caso queira.

O bloqueio acontece logo após a Justiça cancelar o leilão de um apartamento de Romário no bairro de Irajá, no Rio de Janeiro. O valor arrecadado seria destinado para quitar o débito com Dunga. Porém, o pregão, que estava marcado para junho e seria aberto com lance mínimo de R$ 230 mil, acabou cancelado na véspera pois existiam dívidas mais antigas no registro do imóvel.

Romário e Dunga: relação estremecida

Campeões mundiais em 1994, Romário e Dunga iniciaram suas rusgas em 2015, quando o senador criticou Dunga publicamente. O capitão do tetra era o técnico da Seleção Brasileira na época e viu o baixinho cobrar sobre as convocações e possíveis favorecimentos para empresários.

Após a insinuação do ex-camisa 11, Dunga acionou a Comissão de Ética e Decoro Parlamentar do Senado. A ação motivou Romário a abrir um processo por danos morais no valor de RS 500 mil. O pedido, porém, não avançou.

Em 2018, o ex-camisa 8 do Brasil foi à Justiça exigindo cerca de R$ 100 mil para o senador arcar com suas despesas com advogados no processo por danos morais. Romário acabou com os bens bloqueados por conta da ação e não conseguiu reverter a decisão

