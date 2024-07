Brasil x Espanha: onde assistir, escalações e arbitragem

A Seleção Brasileira entra em campo nesta quarta-feira (31), em partida que irá definir o seu destino nos Jogos de Paris. A equipe do técnico Arthur Elias encara a Espanha às 12h (de Brasília), pela terceira rodada do Grupo C. O confronto será no Stade Bordeaux-Atlantique, em Bordeaux.

O Brasil é o terceiro colocado do seu grupo, com três pontos (empatado com o Japão, que ocupa a segunda posição). Se vencer, precisará torcer por tropeço do Japão, que encara a Nigéria, por conta do saldo de gols. Mas, se empatar, termina a fase de grupos em segundo lugar ou como uma das melhores terceiras colocadas.

Lembrando que os dois melhores terceiros colocados na fase de grupos também avança.

Onde assistir

O jogo terá transmissão do SporTV, do Globoplay e da CazéTV.

Como está o Brasil

A Seleção precisará mudar a sua postura caso queira avançar nos jogos. Afinal, sofreu dois gols já nos acréscimos do segundo tempo na partida contra o Japão. Apesar da derrota na rodada anterior, a tendência é que o treinador não faça grandes mudanças na equipe.

Na véspera do confronto, Arthur Elias falou sobre o que o torcedor pode esperar da Canarinho nesta quarta.

“Vamos jogar para tentar vencer a Espanha, porque, quem joga para empatar fica mais perto de perder. Não queremos depender de outros resultados”, resumiu.

Como está a Espanha

A seleção espanhola quer manter o 100% de aproveitamento na Olimpíada. Para isso, conta com grandes jogadoras, como Alexia Putellas e Aitana Bonmatí. Aliás, contra o Brasil, um simples empate garante a classificação e o primeiro lugar para a Espanha.

BRASIL X ESPANHA

Olimpíada 2024 – Terceira rodada – Grupo C

Data e horário: 31/7/2024, 12h (de Brasília)

Local: Stade Bordeaux-Atlantique, Bordeaux (FRA)

BRASIL: Lorena; Antônia, Thais Ferreira, Rafaelle e Yasmin; Marta, Angelina e Ana Vitória; Priscila (Ludmila), Adriana e Gabi Nunes. Técnico: Arthur Elias.

ESPANHA: Cata Coll; Ona Batlle, Irene Paredes, Laia Aleixandri e Oihane Hernández; Abelleira, Aitana Bonmatí e Alexia Putellas; Mariona Caldentey, Lucía Garcíay e Salma Paralluelo. Técnica: Montse Tomé.

Árbitro: Espen Eskas (NOR)

Auxiliares: Jan Erik Engan (NOR) e Isaak Bashevkin (NOR)

