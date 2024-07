Borussia Dortmund acerta contratação de Yan Couto

O Borussia Dortmund está no mercado em busca de reforços e chegou a um acordo pela contratação de Yan Couto, lateral-direito de 22 anos. O brasileiro, que pertence ao Manchester City, jogou emprestado ao Girona na última temporada, e de acordo com informações do jornalista italiano Fabrizio Romano, especializado no mercado do futebol europeu, os clubes já acertaram o valor da transferência.

Dessa maneira, o Dortmund pagará 25 milhões de euros (R$ 150 milhões), mais bônus, pela contratação de Yan Couto, que já havia dado sinal positivo ao clube alemão. Assim, o brasileiro deve se apresentar no centro de treinamentos do Borussia nos próximos dias para realizar exames médicos e assinar contrato.

No fim da última temporada, Yan Couto renovou seu contrato com o Manchester City até junho de 2026, preparando-se para uma possível negociação. Contratado pelo City em 2020, o brasileiro nunca jogou pelo clube inglês. Ele foi emprestado ao Girona em 2020/21, ao Braga no ano seguinte, e voltou ao Girona por mais duas temporadas.

Na última temporada, Yan se destacou no time catalão e ajudou o clube a se classificar pela primeira vez para a Champions. O lateral fez dois gols e deu oito assistências em 39 jogos, além de receber suas primeiras convocações para a Seleção Brasileira.

