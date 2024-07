Flamengo x Palmeiras: onde assistir, escalações e arbitragem

Flamengo e Palmeiras iniciam, na noite desta quarta-feira (31), um dos confrontos das oitavas de final da Copa do Brasil. Pelo jogo de ida, as equipes entram em campo às 20h (de Brasília), no Maracanã, que contará com um grande público. A partida de volta, em São Paulo, será na próxima semana, no dia 7 de agosto.

Onde assistir

A Amazon Prime (streaming) transmite o jogo desta quarta-feira.

Como está o Flamengo

O Flamengo deve contar com reforços para a partida. Afinal, De La Cruz e Bruno Henrique, desfalques contra o Atlético-GO, no domingo, treinaram sem limitações no decorrer da semana. A expectativa, aliás, é de que o uruguaio inicie no time titular. No gol, a escolha de Tite é por Matheus Cunha, o “goleiro da Copa do Brasil”.

Como está o Palmeiras

Se por um lado o Flamengo conta com retornos, o Palmeiras tem desfalques. Afinal, Estêvão e Piquerez, lesionados, e Murilo, com problema pessoal, não viajaram com a delegação para o Rio de Janeiro. Mas, a boa notícia é que Mayke se recuperou de edema muscular e vai para o confronto. O mesmo, aliás, acontece com Veiga, suspenso no final de semana pelo Brasileirão.

FLAMENGO X PALMEIRAS

Jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil

Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

FLAMENGO: Matheus Cunha; Varela, Fabrício Bruno, David Luiz e Matías Viña; Pulgar, De La Cruz e Arrascaeta; Gerson, Everton Cebolinha e Pedro. Técnico: Tite.

PALMEIRAS: Weverton, Marcos Rocha (Mayke), Gustavo Gómez, Vitor Reis (Murilo) e Vanderlan; Aníbal Moreno, Zé Rafael e Raphael Veiga; Dudu, Felipe Anderson e Flaco López. Técnico: Abel Ferreira.

Árbitro: Braulio da Silva Machado (SC-FIFA)

Auxiliares: Bruno Raphael Pires (GO-FIFA) e Bruno Boschilia (PR-FIFA)

VAR: Igor Junio Benevenuto de Oliveira (MG-FIFA)

