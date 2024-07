Estádio do Flamengo: Justiça suspende leilão de terreno do Gasômetro

A Justiça suspendeu o leilão do terreno do Gasômetro que aconteceria nesta quarta-feira, de acordo com o ‘Uol’. O Flamengo pretende arrematar o local para a construção do novo estádio. A decisão foi do juiz Marcelo Barbi Gonçalves, da 7ª Vara Federal do Rio de Janeiro. A decisão acontece após aprovação do Conselho Deliberativo em autorizar participação do clube no evento.

De acordo com a informação, o juiz citou que o Município não pode “desapropriar bens de propriedade de empresa pública federal, sem a prévia autorização do Presidente da República, mesmo que não sejam utilizados diretamente na prestação de serviço público”.

Na ação, o autor explica que o Flamengo definiu o local para fazer o estádio e que as negociações com a Caixa não avançaram. Por isso, a prefeitura desapropriou o terreno. O leilão estava marcado para acontecer nesta quarta, às 14h30.

A Prefeitura do Rio tem 24 horas para se manifestar. Depois, o autor tem 10 dias para dar uma réplica. Na segunda-feira, a Caixa Econômica tentou adiar o leilão com a entrada na mesma Justiça Federal com um pedido de liminar, mas sem sucesso.

Estádio com data de inauguração

Na última última segunda-feira, o presidente Rodolfo Landim deu declarações após aprovação do Conselho Deliberativo. O mandatário, aliás, deu até data para inauguração do novo estádio do Flamengo.

“A gente pretende tomar posse do terreno muito breve, mas todas essas etapas vão demorar. O projeto básico que vai correr junto com as licenças e a gente está preservando aí em um ano e meio. Vai ter que passar por licenças estaduais por diferentes órgãos e depois a execução do projeto construtivo. A gente colocou a data de 15 de novembro de 2029, que é o aniversário do clube, mas quem sabe a gente não consegue em 15 de novembro de 2028?”, disse.

O Conselho Deliberativo do Flamengo autorizou, por 602 votos a 33, a participação do presidente Rodolfo Landim no leilão, exercendo seu “prudente arbítrio” para, se necessário, dar lances acima do valor mínimo estabelecido no edital de R$ 138 milhões.

