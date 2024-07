Corinthians x Grêmio: onde assistir, escalações e arbitragem

Corinthians e Grêmio se enfrentam nesta quarta-feira (31), às 21h30, na Neo Química Arena, pelo duelo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. O Timão eliminou Cianorte-PR, São Bernardo e América-RN, antes das oitavas de final e tenta manter aproveitar a força da sua torcida para abrir vantagem no duelo. Já o Tricolor Gaúcho superou o Operário-PR na última fase após vencer por 3 x 1 em Caxias do Sul e tenta surpreender em São Paulo. Recentemente, as equipes se enfrentaram pelo Brasileirão e empataram em 2 a 2.

Onde assistir

A partida terá transmissão da TV Globo, SporTV e Amazon Prime Video

Como chega o Corinthians

Para o duelo contra o Grêmio, o técnico Ramón Diaz não tem desfalques por lesão ou suspensão. Assim, poderá escalar força máxima na Neo Química Arena. Desta forma, Alex Santana será mantido no meio de campo e Gustavo Henrique pode ganhar nova chance no sistema defensivo. Desde a chegada do novo treinador, o Corinthians conseguiu duas vitórias, contra Criciúma e Bahia, um empate, com o próprio Grêmio, e uma derrota diante do Atlético-MG. Por fim, o novo momento vivido pela equipe animou o torcedor que promete casa cheia para o embate.

Como chega o Grêmio

Por outro lado, o Tricolor Gaúcho deve ter reforços no sistema defensivo. Afinal, Geromel e Gustavo Martins treinaram normalmente com o restante dos companheiros e podem atuar. Aliás, como Renato Gaúcho vem optando por uma formação com três zagueiros, um deles pode começar o embate ao lado de Kanemann e Rodrigo Ely. Além disso, o volante Felipe Carballo retornou após cumprir suspensão contra o Vasco e vira opção. Por fim, Rafael Cabral que já atuou na competição, além de André Henrique e Diego Costa no departamento médico, estão fora.

CORINTHIANS X GRÊMIO

Jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil

Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)

Data e hora: 31/7/2024, às 21h30 (horário de Brasília)

CORINTHIANS: Hugo Souza; Felix Torres, André Ramalho e Cacá; Matheuzinho, Raniele, Alex Santana, Garro e Hugo; Romero e Yuri Alberto. Técnico: Ramón Díaz.

GRÊMIO: Marchesín; Ely, Geromel e Jemerson; João Pedro, Villasanti, Edenilson e Reinaldo; Pavon, Cristaldo e Soteldo. Técnico: Renato Portaluppi.

Árbitro: Marcelo de Lima Henrique (CE)

Auxiliares: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (Fifa-RJ) e Nailton Junior de Sousa Oliveira (Fifa-CE)

VAR: Rodolpho Toski Marques (Fifa-PR)

