Atlético x Palmeiras: Hulk, Paulinho e Sérgio Coelho serão julgados por incidentes

O Atlético corre risco de perder seus principais jogadores, Hulk e Paulinho, além do presidente do Galo, Sérgio Coelho, que pode sofrer punições devido aos incidentes na derrota para o Palmeiras, em jogo da 14ª rodada do Campeonato Brasileiro, na Arena MRV.

A Procuradoria do Tribunal de Justiça Desportiva denunciou os envolvidos, e eles serão julgados no dia 5 de agosto, no Rio de Janeiro. A motivação das reclamações partiu de Hulk, após receber dois cartões amarelos e, consequentemente, o vermelho.

Hulk, aliás, foi denunciado em dois artigos e pode levar até 12 partidas de suspensão. Contudo, Paulinho, expulso ao final da partida, pode pegar até 22 rodadas. Na súmula, o árbitro Rodrigo José Pereira de Lima relatou reclamações e brigas com os atletas do Palmeiras.

Presidente do Atlético pode pagar multa e sofrer punição pesada

Por outro lado, Sérgio Coelho deve tomar uma multa de R$ 200 mil e suspensão por 210 dias. Todavia, o Atlético também foi denunciado por arremesso de objetos no campo de jogo, podendo assim pagar até R$ 100 mil em multa.

