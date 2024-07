Internacional avança em reformas do CT Parque Gigante e projeta retorno

O Internacional projeta a retomada das atividades no CT Parque Gigante para meados de agosto. Todavia, o prazo estimado pode sofrer alterações devido às condições climáticas no Rio Grande do Sul.

O local de treinamento do Colorado foi atingido duramente pelas chuvas que assolaram o Sul há dois meses. Desse modo, o clube já conseguiu restaurar o prédio principal, cuja restauração foi concluída na última semana. O setor administrativo está pronto e já está sendo utilizado por funcionários.

Contudo, ainda falta modificar e ajustar ambientes como refeitório, academia e vestiários. Por outro lado, as partes elétrica, hidráulica e de climatização estão finalizadas e prontas para utilização.

Previsão de retornos dos gramados em 15, 20 dias no Internacional

O gramado continua em fase de plantação. Os campos do CT ficaram submersos. Assim, a finalização geral está marcada para ocorrer em 15 a 20 dias. Enquanto isso, o time do Internacional treina no CT da base, em Alvorada, região metropolitana de Porto Alegre.

O estádio da Beira-Rio também sofreu com problemas, mas o Internacional conseguiu ajustar e retornou com sua casa antes do tempo previsto, que anteriormente era em setembro.

