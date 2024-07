Artur Jorge avalia empate e explica escalação do Botafogo

Com dificuldades para variar jogadas, Botafogo só empatou com o Bahia pelo jogo de ida das oitavas da Copa do Brasil. Após o jogo, o técnico Artur Jorge lamentou o resultado no Nilton Santos, mas destacou que está tudo em aberto. Ele também explicou a escalação inicial.

O técnico Artur Jorge surpreendeu na escalação do Botafogo nesta terça-feira. O português escalou o time com Igor Jesus e Carlos Alberto no ataque, ao lado de Savarino e Luiz Henrique, deixando Tiquinho Soares no banco. Assim, ele voltou a escalar o Botafogo com dois volantes no meio: Gregore e Marlon Freitas. E isso acabou sendo um problema na partida desta noite.

“Carlos Alberto não jogou na função do Tiquinho. Jogou aberto pela esquerda. Portanto nós jogamos com dois homens abertos com o Igor Jesus como referência. A substituição foi pedida pelo atleta (Carlos Alberto) porque estava cansado e impossível de contribuir para a segunda etapa”, destacou.

Artur Jorge, aliás, ressaltou que a partida não está definida e tudo aberto para a próxima semana na Fonte Nova.

“Resultado nada define para a qualificação. Jogo difícil frente a esse equipe. Uma eliminatória que sabíamos que seria equilibrada, e está tudo em aberto para a próxima semana”, disse Artur Jorge.

Com o resultado, Botafogo e Bahia precisam vencer para ir às quartas de final da Copa do Brasil. Se houver novo empate, a partida vai para os pênaltis. O jogo da volta, aliás, acontece quarta-feira que vem, às 19h, na Arena Fonte Nova. Agora, o Alvinegro joga no sábado, às 20h, contra o Atlético-GO, no Antônio Accioly, pela 21ª rodada do Brasileirão.

Outros trechos

Desfalques

As soluções que temos que encontrar estão aqui dentro, vamos procurando, como disse, alguns jogadores fazendo algumas posições novas para preencher a ideia que temos para o jogo, mas isso faz parte ao longo da temporada em que temos, às vezes, dificuldade por excesso, por termos todos disponíveis para jogar e outras vezes em que tenhamos limitações para algumas posições, portanto isso faz parte do trabalho ao longo do ano, com esses altos e baixos.

Posse de bola

“Temos demonstrado intranquilidade, precipitação. Isso faz com que perdemos a bola muito cedo. Temos estado a fazer algumas coisas daquelas que não gosto, que é jogo direto, de termos a bola rapidamente perto da baliza contrária. Tenho encontrado dificuldades, é verdade. Mas tenho que procurar soluções porque o jogo direto não nos favorece. A insistência na baliza contrária, sim, é o que quero, mas acho que há outras formas de fazermos.

Vaias da torcida

“Compete a nós dar mais para ser mais vezes saudados pela nossa torcida”

