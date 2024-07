Bernal se torna a contratação mais cara do Fluminense nesta temporada

O Fluminense acertou a contratação de Facundo Bernal, de 20 anos, que pertencia ao Defensor Sporting, do Uruguai. Na negociação, o Tricolor irá pagar US$ 3,6 milhões (cerca de R$ 20 milhões) por 60% dos direitos econômicos do atleta. Isso o transforma na negociação mais cara do clube carioca na temporada.

Na sequência, vem David Terans, que chegou vindo do Pachuca, do México, no valor de R$ 14 milhões, enquanto o zagueiro Ignácio, ex-Sporting Cristal, custou aos cofres do clube R$ 12 milhões. No geral, o clube já planejou o gasto de R$ 62,1 milhões em 2024.

Além disso, Kevin Serna chegou ao clube no valor de R$ 9,7 milhões, enquanto Lelê (R$ 4 milhões) e Antônio Carlos (R$ 2,4 milhões) completam a lista.

O Fluminense pode pagar até 91% de sua janela de transferência com os valores da transferência de Luiz Henrique, que defende o Botafogo. Dessa forma, o clube tem direito a quase R$ 16 milhões, que pode se transformar em mais de R$ 19 milhões caso as metas sejam alcançadas.

Seleção de base e transições ofensivas

Bernal tem presença constante nas seleções de base. No entanto, uma lesão o impediu de disputar a Copa do Mundo Sub-20 da categoria, realizada no começo do ano, na Argentina.

Uma de suas maiores virtudes é a facilidade nas transições ofensivas e a boa chegada na área, afinal, ele tem 1,87 m de altura. O jogador pode ser uma peça de reposição para uma possível saída do volante André, que tem proposta do Fulham, da Inglaterra. No entanto, até o momento, essa negociação não avançou.

Por fim, o Fluminense também acertou com quatro jogadores: os zagueiros Thiago Silva e Ignácio, o volante Nonato e o atacante Kevin Serna.

