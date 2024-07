Santos acerta empréstimo de atacante para rival da Série B

O Santos acertou o empréstimo do atacante Bruno Marques, que agora vai defender a camisa do Botafogo-SP. O jogador chegou a Ribeirão Preto (SP) na noite desta terça-feira (30) e fará exames médicos na manhã desta quarta (31), para ser anunciado oficialmente. O atleta tem 25 anos e fica emprestado até o final da Série B.

Ele também pode jogar a Copa Paulista. Já o contrato do atacante com o Peixe termina em 31 de dezembro deste ano e não deve ser renovado. Aliás, o Santos não se incomodou em emprestar um jogador para um rival que também disputa na Série B. Na concepção da diretoria, Bruno Marques não estava nos planos de Fábio Carille e também ajuda a aliviar a folha salarial do clube.

Bruno Marques estreou no profissional do Santos em 2020 marcando gol no jogo contra o Sport, mas perdeu espaço. No Peixe, ainda atuou no time sub-23. Depois disso, fez um tour por Portugal, onde defendeu Arouca e Marítimo. A última partida oficial foi em 28 de janeiro, pela Copa de Portugal.

Aliás, em fevereiro deste ano, voltou para o Alvinegro a pedido de Fábio Carille, quando o Santos estava com transfer ban ativo e não podia contratar. Contudo, ficou apenas treinando no CT Rei Pelé e não foi aproveitado em nenhuma partida. Assim, após o final de empréstimo, ele deve ir atrás de um novo clube para sua carreira, já que seu vínculo com o Alvinegro Praiano chegará ao fim.

