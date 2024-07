Jogos Olímpicos: Flavia Saraiva exibe olho roxo após queda antes do bronze

A ginasta Flavia Saraiva carrega a marca do bronze além da medalha após disputar a competição por equipes nos Jogos Olímpicos de Paris. A brasileira sofreu uma queda enquanto aquecia para a execução dos movimentos e acabou cortando o supercílio. Nesta quarta-feira (31), em uma publicação em rede social, a atleta exibiu o olho roxo por consequência do acidente.

Flavia Saraiva com o curativo depois que caiu das barras assimétricas – Foto: AFP via Getty Images

Em seu perfil no Instagram, Flavia fez um vídeo no story onde mostra a consequência do corte acima do olho direito. Após levantar o óculos, a brasileira exibiu o curativo e o inchaço na região, além do hematoma roxo. Apesar disso, ela ainda brincou com a situação.

“Olha que coisa mais linda…”, disse a medalhista de bronze.

O ferimento aconteceu no aquecimento para a final. Flavia caiu das barras assimétricas e ficou um tempo no chão. Posteriormente, ela deixou a área e exibiu o corte no supercílio. Apesar do susto, a brasileira se recuperou e competiu normalmente, ajudando o time do Brasil na conquista da medalha inédita na modalidade por equipes.

Disputa no individual geral nos Jogos Olímpicos de Paris

Flavia Saraiva volta à competir nesta quinta-feira (01), desta vez no individual geral. Além dela, o Brasil contará com Rebeca Andrade (geral, santo, solo e trave) e Júlia Soares (trave).

