Vitor Reis projeta duelo contra o Flamengo: ‘Jogo diferente’

O Palmeiras começa a decidir sua vida na Copa do Brasil nesta quarta-feira (31), quando encara o Flamengo, às 20h (de Brasília), no Maracanã, pelo jogo de ida das oitavas de final da competição. E o zagueiro Vitor Reis, mesmo sendo jovem e ganhando suas oportunidades no profissional recentemente, sabe que se trata de um ”jogo diferente”.

“O time inteiro praticamente vem conversar com a gente, com os mais jovens, vem nos dar instruções, vem falar como é o jogo, que é um jogo diferente dos demais, que requer muita atenção. Hoje, por exemplo, o Dudu mesmo veio conversar comigo e deu algumas dicas. Isso ajuda bastante para quando chegar a hora da partida”, disse Vitor Reis, ao site oficial do Palmeiras.

Apesar da pouca idade, o zagueiro Vitor Reis tem atuado como veterano em sua sequência na equipe titular do Verdão. Ele desbancou Naves na linha de sucessão e deve começar o embate no Maracanã, já que Murilo está fora por motivos pessoais.

“Aconteceu e continua acontecendo tudo bem rápido, então a questão foi eu estar preparado nos treinamentos, dando o meu máximo e trabalhando bem com a equipe. Fez total diferença o acolhimento do clube e a parceria dos jogadores. Isso me ajudou muito. Quando eu entrei, pude me sentir à vontade e venho fazendo bem o que eu sei fazer”, completou o zagueiro.

Assim, Vitor Reis e o Palmeiras tentam voltar com vantagem do Maracanã. O duelo de volta acontece na quarta-feira seguinte (07), às 20h, no Allianz Parque.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.