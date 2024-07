Dirigentes rubro-negros falam sobre leilão de terreno para estádio do Flamengo

O leilão do terreno do Gasômetro acontece na tarde desta quarta-feira (31). O local é de interesse do Flamengo para construir o seu próprio estádio, uma das metas da atual diretoria rubro-negra. Antes disso, na última última segunda-feira (29), o Conselho Deliberativo do clube autorizou a participação do presidente Rodolfo Landim no evento, exercendo seu “prudente arbítrio” para, se necessário, dar lances acima do valor mínimo estabelecido no edital de R$ 138 milhões.

Os dirigentes rubro-negro Cacau Cotta e Rodrigo Dunshee chegaram confiantes ao leilão e falaram, portanto, sobre suas expectativas para conseguir arrematar a compra.

“Essa é mais uma etapa e quem tem 50 milhões de torcedores do lado não pode ter medo de nada, é contra tudo e contra todos. Expectativa de vitória, de alegria”, disse Cacau Cotta.

Já Rodrigo Dunshee celebrou que o leilão vai acontecer, visto que terça-feira (30) à noite uma liminar suspendeu o leilão, mas ela foi derrubada pela prefeitura na manhã desta quarta-feira (31). Além disso, o candidato à presidência do clube no fim do ano afirmou que chegou com a proposta dentro da mochila.

“Expectativa é que o Flamengo seja vencedor, dia histórico. Isso aqui (mostra a mochila) é a proposta do Flamengo. Muita luta desde ontem a noite para conseguir estar aqui hoje sem nenhuma liminar atrapalhando, dia histórico, muita emoção. Torcida do Flamengo toda aí apoiando. Vamos em frente. O Flamengo como o maior interessado, pelo menos um licitante certo nesse leilão está aqui. A gente estava na expectativa, conseguimos reverter tudo e estamos ai”, afirmou.

Qual a proposta do Flamengo?

Por fim, ao ser questionado se o Flamengo vai dar o lance mínimo de R$ 138 milhões ou já vai chegar com algum valor a mais, ele manteve o sigilo.

“O lance mínimo é secreto, está aqui na mochila, vou entregar para o presidente Landim”, falou.

O leilão começa às 14h30 (de Brasília). Assim, caso o Flamengo consiga arrematar o valor, já inicia outra fase do processo para a construção do estádio. Segundo o presidente Rodolfo Landim, se tudo der certo, já tem data para inauguração: dia 15 de novembro de 2029.

