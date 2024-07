Foto de Vini Jr com astro da NBA chama atenção por detalhe

Vini Jr segue desfrutando de suas férias antes do retorno ao Real Madrid. Em uma publicação na última terça-feira (30), o atacante exibiu alguns momentos do seu período de descanso, entre fotos sozinho e com amigos. Um dos registros traz Kristaps Porzingis, pivô do Boston Celtics, atual campeão da NBA. E um detalhe chamou atenção.

Na foto, o brasileiro aparece com a camisa 10 da Inglaterra, usada por Bellingham, seu companheiro de clube. Contudo, foi a diferença de tamanho entre o jogador de futebol e o atleta do basquete que atraiu os olhares. Enquanto Vini tem 1,76m, o letão ostenta 2,21m.

Confira encontro entre Vini e Porzingis:

PORZINGIS NOSSO BRASILEIRO E NOSSO TORCEDOR DO CELTICS VINI JR ☘️☘️☘️☘️☘️ pic.twitter.com/27UEAqt0av — Celtics Br (@CelticsBrr) July 30, 2024

A dupla teve um encontro em Ibiza, na Espanha, onde o brasileiro curte a reta final de suas férias. Atualmente, o Real Madrid, clube de Vini, trabalha na pré-temporada. A equipe, inclusive, faz amistoso contra o Milan nesta quarta-feira (31).

Vini Jr e Porzingis em alta

Vini Jr vive a expectativa da disputa pelo prêmio da Bola de Ouro após grande temporada, com direito a gol na final da Champions League. O brasileiro é apontado como um dos favoritos, ao lado de Bellingham, também jogador dos Merengues, e Rodri, do Manchester City. O anúncio do vencedor acontece no dia 28 de outubro, em Paris, na França.

Já Porzingis foi peça fundamental na conquista do título da NBA pelo Boston Celtics. A franquia de Massachusetts voltou a conquistar o título após 16 anos.

