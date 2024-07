Vasco busca voltar às quartas da Copa do Brasil após nove anos

Ao entrar em campo contra o Atlético-GO, na noite desta quarta-feira (31), no Antônio Accioly, em Goiânia (GO), o Vasco dará início à tentativa de voltar a uma fase que não alcança desde 2015 na Copa do Brasil. Afinal, o Cruz-Maltino quer retornar às quartas de final.

Campeão em 2011, o Gigante da Colina não sabe o que é figurar entre os oito melhores do torneio há nove temporadas. Foi quando a equipe, à época treinada por Jorginho, superou a desconfiança e passou pelo arquirrival Flamengo, em jogos emocionantes, no Maracanã.

LEIA MAIS: Vegetti tenta encerrar jejum pelo Vasco na Copa do Brasil

Na ocasião, o time carioca venceu o jogo de ida por 1 a 0 como visitante e foi para a volta precisando apenas empatar. Após sair atrás, o Vasco foi valente e, mesmo estando na zona de rebaixamento do Brasileirão e sob imensa desconfiança, conquistou um suado empate com Rafael Silva, aos 36′ da etapa final: 1 a 1.

Nenê, principal jogador do time na ocasião, cobrou falta com maestria e colocou na cabeça do atacante, que, de peixinho, marcou um golaço. O empate deu, então, à vaga ao time da Cruz de Malta, que voltava às quartas depois de dois anos (em 2013, caiu para o Goiás).

Assim, o time da Colina enfrentou o São Paulo, mas o sonho durou pouco. Afinal, os tricolores fizeram 3 a 0 no Morumbi na partida de ida, encaminhando a vaga. Na volta, empate por 1 a 1 e eliminação carioca concretizada.

Atual campanha é trunfo

Após ser eliminado duas vezes seguidas nas fases iniciais (2022 e 2023), o Vasco voltou a figurar entre os principais times da Copa do Brasil. Venceu na primeira fase o Marcílio Dias-SC, fora de casa, por 3 a 1, na estreia, em fevereiro. Posteriormente, pegou o enjoado time do Água Santa, passando na bacia da alma. Afinal, o time vascaíno abriu 2 a 0 em São Januário, levou a virada e ainda achou forças para buscar o empate nos acréscimos.

Nos pênaltis, Léo Jardim brilhou e o time alcançou a terceira fase. Nesta altura, enfrentou ninguém menos que o Fortaleza. Na ida, na capital cearense, empate por 0 a 0. A volta também sobrou emoção, já que o time saiu atrás, empatou, levou o segundo, virou e sofreu o empate nos acréscimos.

Mais uma vez, com direito a muita tensão em São Januário, Léo Jardim fez sua parte, com o Vasco avançando às oitavas. E contra o Atlético-GO a decisão sairá novamente da casa vascaína. Será que retorna às quartas de final?

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.