Santos segue confiante na contratação de mais dois atacantes

Apesar de ter anunciado o atacante Billy Arce nesta quarta-feira (31), o Santos segue na busca por mais opções no ataque. Afinal, o Peixe se mantém otimista pela contratação de Yusupha Nije, do Al-Markhiya SC, do Qatar, e Wendel Silva, do Porto.

O jogador de Gâmbia, de 30 anos, tem contrato com o clube qatari até o meio de 2025, e a proposta do Santos é de empréstimo de um ano. Dessa maneira, a tendência é que o atacante renove o vínculo por mais uma temporada antes de ser cedido temporariamente.

O atacante tem passagens pela seleção de seu país, com sete jogos até o momento. Na Europa, atuou por seis temporadas no Boavista, de Portugal, antes de se aventurar no clube do Qatar. O jogador, que atua como centroavante e também pode assumir a função pelas pontas, marcou dez gols em 26 partidas pelo Al-Markhiya SC na última temporada.

Santos crê que Wendel Silva é mais difícil

Por outro lado, as tratativas por Wendel Silva são vistas como mais difíceis nos corredores da Vila Belmiro. O Peixe está disposto a pagar 500 mil euros (aproximadamente R$ 3 milhões) pelo empréstimo, que seria abatido caso o clube venha a adquirir o atleta em definitivo. O clube teria a obrigação de compra ao fim do vínculo.

Assim, o valor total do negócio pode variar de 2 milhões de euros a 3,5 milhões de euros (cerca de R$ 21 milhões na cotação atual). Esta variação no preço estaria ligada às metas estipuladas em contrato. De toda a forma, o valor pago no empréstimo seria abatido no montante final.

O centroavante é formado nas divisões de base do Flamengo. Em seguida, foi atuar no futebol português e por lá permanece até hoje. Wendel Silva tem 1,80m e é destro.

Na última temporada, o brasileiro atuou pelo Porto B na II Liga e na Taça de Portugal, e terminou como artilheiro da equipe, com 18 gols em 31 partidas disputadas. Assim, foi um dos destaques da equipe.

