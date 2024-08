Comentarista detona Seleção Brasileira Feminina: ‘Proposta covarde’

Comentarista da Globo, Ana Thaís Matos criticou bastante a Seleção Brasileira Feminina de futebol. O time canarinho perdeu para a Espanha, por 2 a 0, nesta quarta-feira (31), em jogo da última rodada da fase de grupos da Olimpíadas de Paris.

“Fim da primeira fase do futebol feminino Brasil na Olimpíada. Péssimo em todos os jogos. Foi o pior jogo do Brasil que eu já trabalhei: Proposta covarde. A expulsão da Marta 50% dela e 50% na conta do Arthur. Kerolin titular foi outro erro grotesco. Que vergonha! Vergonha!”, escreveu a jornalista.

A comunicadora, porém, seguiu com a crítica e falou sobre toda a geração de jogadoras brasileiras.

“Agora precisamos falar dessa geração de atletas. Como eu disse na transmissão, são omissas, aceitam tudo e não têm cabeça para encontrar soluções na dificuldade, nem para administrar quando estão bem. Lembra a final da Copa América contra a Colômbia? A gente teve mais sorte que juízo”, finalizou.

O Brasil classificou-se para as quartas de final por ser uma das melhores terceiras colocadas. A experiente Marta foi expulsa na reta final do primeiro tempo depois de acertar o pé na cabeça de uma adversária e vai cumprir suspensão automática.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.