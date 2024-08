Juventude x Fluminense: onde assistir, escalações e arbitragem

Uma pequena pausa no Brasileirão para voltar a atenção para a Copa do Brasil. O principal mata-mata do país chega com as oitavas e, nesta quinta-feira (1º de agosto), Juventude e Fluminense dão início à busca por vaga nas quartas de final. A partida de ida ocorre no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS), a partir das 19h (de Brasília). Saiba, então, as informações sobre este duelo.

Onde assistir

A partida terá transmissão pelo SporTV e Premiere.

Como chega o Juventude

O Juventude vinha bem na temporada até perder seu treinador Roger Machado. Logo após o Papo eliminar o Inter na Copa do Brasil, o técnico acertou com o próprio Colorado, com Jair Ventura voltando ao Alfredo Jaconi.

Após a saída de Machado, porém, o Juve não se encontrou, não sabendo o que é vencer há três partidas com Ventura no comando (um empate e duas derrotas).

Os problemas não param por aí, já que existem vários desfalques para o treinador. Afinal, o zagueiro Danilo Boza e o lateral-direito João Lucas estão machucados. O volante Caíque não está 100% e deve ser poupado.

O lateral-esquerdo Alan Ruschel, suspenso, está fora. Seu substituto natural, Gabriel Inocêncio, não pode atuar pelo Juventude na Copa do Brasil por já ter disputado o torneio pelo Água Santa. O mesmo vale para o lateral-direito João Vitor, o volante Guilherme Castilho e o atacante David da Hora.

Como chega o Fluminense

Após um péssimo início de Brasileirão, o Fluminense, enfim, parece entrar nos trilhos. Após a chegada de Thiago Silva e os retornos de André (após lesão) e Arias (após a Copa América), o Tricolor não mais perdeu. Vem, aliás, de três vitórias consecutivas no Campeonato Brasileiro – todas por 1 a 0, ou seja; sem ser vazado.

Para este jogo pela Copa do Brasil, porém, a tendência é que Mano Menezes preserve alguns titulares. Afinal, a equipe já tem compromisso contra o Bahia, no domingo (4 de agosto), pelo Brasileirão. Assim, Thiago Silva, apesar de ter viajado com a delegação, pode não começar jogando. Ausências certas são André e Cano, que sequer viajaram à cidade gaúcha. Marquinhos, lesionado, também está fora da partida. Marcelo deve atuar em posição de ataque, com Serna do outro lado e Kauã Elias na frente.

JUVENTUDE x FLUMINENSE

Copa do Brasil – Jogo de ida – Oitavas de final

Local: Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS)

Data e hora: 01/08/2024, às 19h (de Brasília)

JUVENTUDE: Gabriel; Ewerthon, Rodrigo Sam, Zé Marcos e Lucas Freitas (Da Rocha); Caíque (Thiaguinho), Jadson e Jean Carlos; Lucas Barbosa, Gilberto e Erick Farias. Técnico: Jair Ventura

FLUMINENSE: Fábio; Guga, Antônio Carlos, Thiago Santos e Diogo Barbosa; Martinelli, Nonato e Lima; Serna, Marcelo e Kauã Elias. Técnico: Mano Menezes

Árbitro: Luiz Flavio de Oliveira (SP)

Auxiliares: Alex Ang Ribeiro (SP-Fifa) e Daniel Paulo Ziolli (SP)

VAR: Rodrigo D’Alonso Ferreira (SC)

