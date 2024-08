Dorival Júnior acompanha Flamengo x Palmeiras no Maracanã

O técnico da Seleção Brasileira, Dorival Júnior, compareceu ao Maracanã, na noite desta quarta-feira, para acompanhar a partida entre Flamengo e Palmeiras, pelo jogo de ida da Copa do Brasil. Ele está ao lado do coordenador técnico, Juan, em um dos camarotes do estádio.

A visita faz parte de uma série de observações de jogadores que atuam no Brasil, que começa nesta terça-feira. A comissão vai se dividir em grupos, para assim assistir a jogos da Copa do Brasil e do Campeonato Brasileiro, até o final de agosto.

Na última terça-feira, Dorival Júnior, aliás, compareceu ao Nilton Santos e acompanhou o empate entre Botafogo e Bahia, também pela partida de ida da Copa do Brasil.

Por fim, desde o início do trabalho da comissão técnica, em janeiro, os profissionais já acompanharam o futebol brasileiro e internacional. Foram vários jogos no Brasil e no exterior para observar em ação os atletas monitorados.

O Brasil enfrenta o Equador no dia 6 de setembro, em solo brasileiro, pelas Eliminatórias, mas o local desse jogo ainda não foi definido. A partida contra o Paraguai será no dia 10, em Assunção.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.