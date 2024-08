Vegetti marca no fim e Vasco empata com Atlético-GO pela Copa do Brasil

A expressão “quem não faz, leva” prevaleceu no Antônio Accioly. O Atlético-GO criou muitas chances de fazer gols, mas não aproveitou. O Vasco, então, foi mais eficiente e buscou um empate heroico por 1 a 1 com o Dragão, nesta quarta-feira, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. Emiliano Rodríguez marcou no início do primeiro tempo para os donos da casa, mas Vegetti deixou tudo igual no fim e salvou o Cruz-Maltino.

Com o resultado, quem vencer se classifica para as quartas de final. Um novo empate, aliás, leva a partida para os pênaltis. Os times voltam a se encontrar, às 21h45, na terça-feira, em São Januário. Antes disso, o Cruz-Maltino enfrenta o Bragantino, no sábado, às 19h, na Colina. O Dragão, por sua vez, encara o Botafogo, no sábado, às 20h, também no Accioly. Ambos jogos são pela 21ª rodada do Brasileirão.

Vasco apático

O Vasco levou um banho de água fria logo no início do jogo. Emiliano Rodríguez abriu o placar logo aos seis minutos após bom passe de Luiz Henrique. É perigoso, especialmente, em uma competição mata-mata. Depois disso, o Cruz-Maltino, aliás, sentiu o gol e parecia estar em câmera lenta. Muitos erros de passes e nenhuma construção. A melhor chance, aliás, aconteceu com David após cobrança de escanteio de Coutinho. Luiz Fernando, por sua vez, teve liberdade para criar situações de gols e Shaylon quase marcou dois golaços após tramas rápidas no ataque. Poderia, sem dúvidas, sair com mais gols para o intervalo.

Pouca criação e Atlético-GO desperdiça chances

Na volta para a etapa final, o Vasco voltou sem mudanças. A postura permaneceu a mesma. O time não conseguia criar chances. Desta maneira, Rafael Paiva atendeu o pedido da torcida e colocou Payet, que fez dupla com Coutinho no meio-campo, mas durou pouco tempo. O camisa 11 logo saiu. Do outro lado, Luiz Fernando seguiu com espaços e quase marcou, mas Léo Jardim defendeu. Gonzalo Freitas também assustou em jogada acrobática e Shaylon desperdiçou mais um chute dentro da área.

Vegetti encerra jejum e agito no fim

Nos minutos finais, o artilheiro da Copa do Brasil, Vegetti, não desperdiçou na primeira boa oportunidade que teve na partida. Após lindo cruzamento de Lucas Piton, o argentino colocou para dentro da rede e encerrou o jejum de cinco jogos sem marcar. Ele, aliás, soma cinco gols na competição nacional. Depois disso, a situação, inclusive, piorou para o Atlético-GO. Maguinho, afinal, foi expulso por joelhada em Vegetti e não poderá jogar na partida de volta.

ATLÉTICO-GO 1X1 VASCO

Copa do Brasil – Jogo de ida – Oitavas de final

Data e horário: quarta-feira, 31/07/2024, às 21h30 (de Brasília)

Local: Antônio Accioly, em Goiânia (GO)

ATLÉTICO-GO: Pedro Rangel; Maguinho, Adriano Martins, Pedro Henrique, Guilherme Romão; Gonzalo Freitas, Baralhas, Shaylon (Max, 37’/2°T), Alejo Cruz (Rhaldney, 29’/2°T), Luiz Fernando; Emiliano Rodríguez (Hurtado, 37’/2°T). Técnico: Vagner Mancini

VASCO: Léo Jardim; Paulo Henrique, Rojas, Léo e Lucas Piton; Hugo Moura (Souza, 23’/2°T), Mateus Carvalho, Adson, Coutinho (Alex Teixeira, 23’/2°T), David (Payet, 13’/2°T); Vegetti. Técnico: Rafael Paiva (interino)

Gols: Emiliano Rodríguez, 6’/2°T (1-0); Vegetti, 42’/2°T (1-1)

Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (RS-Fifa)

Assistentes: Jorge Eduardo Bernardi (RS) e Lucio Beiersdorf Flor (RS)

VAR: Marco Aurelio Augusto Fazekas Ferreira (MG)

Cartão amarelo: Maguinho, Baralhas, Adriano Martins, Rhaldney, Gonzalo Freitas (ACG), Paulo Henrique (VAS)

Cartão vermelho: Maguinho (ACG)

