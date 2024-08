Com gol anulado nos acréscimos, Corinthians e Grêmio só empatam

Nesta quarta-feira (31), Corinthians e Grêmio empataram sem gols na Neo Química Arena, em jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. Com a igualdade, tudo fica em aberto para a semana que vem, quando os dois times se reencontram. Quem vencer no tempo normal, avança. Em caso de empate, a vaga será definida nos pênaltis.

Segundo jogo

A volta entre Corinthians e Grêmio ocorre na próxima quarta-feira (7), no Couto Pereira, em Curitiba.

Primeiro tempo com Grêmio melhor

Os primeiros 45 minutos tiveram o Grêmio melhor. Bem postado em campo, o time de Renato Gaúcho sabia explorar os espaços e dava trabalho ao sistema de marcação do Corinthians. A principal barreira era Hugo Souza. Quando o Tricolor chegou com perigo, o goleiro do Timão salvou. Na principal chance, Reinaldo cobrou falta, o arqueiro defendeu. No rebote, Villasanti pegou de primeira e o camisa 1 salvou.

O Timão pouco fez. Sem inspiração e preocupado apenas em não sofrer gols, quase não descia. Na única jogada de mais perigo, Ángel Romero achou Yuri Alberto. O camisa 9 ficou sem ângulo e tocou para Charles, que perdeu o tempo da bola na hora da finalização e a zaga gremista afastou.

Segundo tempo com expulsão e jogo morno

Pouco tempo depois a volta do intervalo, Raniele entrou de forma violenta em Villasanti e o VAR entrou em ação. Na revisão, o árbitro Marcelo de Lima Henrique expulsou o volante do Corinthians. Nos primeiros momentos de vantagem numérica, o Tricolor até jogou melhor e criou ótima oportunidade com Villasanti. Hugo Souza, mais uma vez, salvou.

No prejuízo numérico, o Corinthians apostou no contra-ataque e impôs a velocidade para tentar o seu gol. Mesmo assim, nada de muito perigo. Nos acréscimos, o Corinthians até chegou a balançar a rede com Geovane. O atacante aproveitou a falha de Reinaldo e tocou na saída do goleiro. Na revisão do lance, o jogador estava em condição irregular e o gol anulado.

CORINTHIANS 0 X 0 GRÊMIO

Copa do Brasil de 2024 – Jogo de ida das oitavas de final

Data: 31/7/2024

Local: Neo Química Arena, São Paulo (SP)

Público pagante: 43.014

Renda: R$ 2.624.941,00

CORINTHIANS: Hugo Souza; Matheuzinho (Fagner, 33’/2ºT), André Ramalho, Felix Torres e Hugo; Raniele, Alex Santana, Charles (Wesley, intervalo) e Garro (Pedro Henrique, 33’/2ºT); Ángel Romero (Ryan, 12’/2ºT) e Yuri Alberto (Geovane, intervalo). Técnico: Ramón Díaz.

GRÊMIO: Marchesín; Geromel (Gustavo Nunes, 18’/2ºT), Jemerson e Rodrygo Elly; João Pedro (Arezo, 25’/2ºT), Carballo (Edenilson, 25’/2ºT), Villasanti e Reinaldo; Cristaldo, Pavón (Natan Fernandes, 18’/2ºT) e Soteldo. Técnico: Renato Gaúcho.

Árbitro: Marcelo de Lima Henrique (CE)

Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (Fifa-RJ) e Nailton Junior (Fifa-CE)

VAR: Rodolpho Toski Marques (Fifa-PR)

Cartões amarelos: André Ramalho (COR) Marchesín, Jemerson, Geromel (GRE)

Cartões vermelhos: Raniele, 7/2ºT (COR); Gustavo Nunes 51’/2ºT (GRE)

