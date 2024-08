Tite vê Flamengo bem superior contra o Palmeiras

Após a vitória do Flamengo sobre o Palmeiras por 2 a 0, o treinador Tite fez a sua leitura da partida no Maracanã. Aos seus olhos, o Rubro-Negro foi melhor no embate, fazendo amplamente por merecer o triunfo.

“Os 100 minutos, por conta dos acréscimos, foi um grande jogo. Fizemos dois tempos muito parecidos em qual a diferença de um para o outro foi a precisão nas finalizações. Um grande clássico, duas equipes extraordinárias e que o desempenho não reflete o placar”, começou Tite.

Flamengo e Palmeiras voltam a se enfrentar na próxima quarta-feira (07), às 20h. Antes, porém, o Rubro-Negro visita o São Paulo no sábado (03), pelo Brasileirão. Sem poder contar com Pedro e Luiz Araújo, suspensos, e talvez Cebolinha, que saiu de campo com dores na coxa, Tite pode apostar em Bruno Henrique, Gabigol e Carlinhos.

“Agora temos um jogo muito em cima para recuperar quem jogou, analisar o adversário e trabalhar em cima, ver quem tem condições e um jogo que vale muito, a nossa continuidade na liderança. Então a partir de amanhã (quinta-feira) já estaremos trabalhando para a partida contra o São Paulo e esquecendo o Palmeiras um pouco”, completou Tite.

