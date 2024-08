Jornais espanhóis avaliam prós e contras de estreia de Endrick pelo Real Madrid

Nesta quarta-feira (31) Endrick estreou pelo Real Madrid em amistoso de pré-temporada que terminou com derrota por 1 a 0 para o Milan, em Chicago, nos Estados Unidos. Titular logo de cara, ele foi participativo antes de ser substituído no intervalo pelo técnico Carlo Ancelotti.

Como já era esperado, os principais jornais esportivos de Madri analisaram a performance do brasileiro em seu primeiro jogo, ainda não-oficial, pelo time merengue.

O ‘Marca’ fez questão de destacar as orientações de Ancelotti antes e durante a partida, incentivando o jovem de 18 anos a não ter receio de investir contra os marcadores italianos.

“‘Endrick, pegue a bola e vá para cima!’, foi o que se escutou no banco de reservas do Soldier Field. O pedido era de Carlo Ancelotti, e mensagem não tinha como ser mais clara. Com apenas dois minutos, Endrick já havia recebido a primeira falta de um zagueiro que o marcou sem descsando. Recebeu, girou para meter o corpo e foi atropelado por trás. E era exatamente isso que o treinador italiano queria do brasileiro”, escreveu.

Além disso, o diário ressaltou que o treinador ainda não exigirá muito do camisa 16, embora seja enorme a expectativa geral em Madri para ver o “Rock ‘n Roll” do brasileiro em campo.

“Com metros para correr contra a defesa adiantada do time italiano, Endrick precisava tirar de sua potência e força nas pernas para tratar de causar dano aos adversários. Carletto sabe perfeitamente quais são as melhores qualidades do atacante (‘É potente e muito rápido’), mas, como afirmou em sua coletiva prévia, não é ainda o momento de exigir muito do garoto, que deve antes de tudo seguir um plano estabelecido”, pontuou.

Endrick participativo

“Em sua primeira chance clara de gol com a camisa do Real Madrid, o nº 16 chutou em cima do goleiro. Sua reação por carregada de raiva e impotência, mas essas coisas marcarão sua trajetória. Em campo, ele foi associativo com os colegas, mas já tem em mente que deve tentar mais. Rock ‘n Roll é o que esperam de Endrick”, findou o ‘Marca’.

O jornal ‘As’, por sua vez, fez contrapontos: enalteceu o empenho defensivo de Endrick, ao mesmo tempo em que o descreveu nervoso em excesso e ansioso em campo.

“Endrick até participou bastante do jogo. Tomou uma falta (de Tomori) e logo devolveu. Pediu sem muita convicção um pênalti de Thiaw. Depois, teve um impedimento marcado quando recebeu excelente passe de Brahim. Dizem no Brasil que ele é um futebolista com dois corações: um que arranca até a área a 200 batimentos/minuto e outro que não passa de 40 batimentos/minuto quando ele entra na área para definir. Na ocasião de gol que teve, porém, sua pulsação não desacelerou”, apontou.

“Ainda muito nervoso, ele custou a dominar e finalizar a jogada. Seu melhor foi o compromisso defensivo na saída de bola, apertando os zagueiros do Milan nos 45 minutos que Ancelotti lhe deu. Em sua primeira partida, porém, ele acabou passando em branco”, concluiu.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.