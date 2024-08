Veiga acredita na classificação, mas admite má fase do Palmeiras

O Palmeiras sofreu um duro golpe ao perder para o Flamengo por 2 a 0 nesta quarta-feira (31), no Maracanã, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. Apesar do resultado ruim, o Raphael Veiga acredita que o Verdão pode reverter o placar no Allianz Parque, mas também admitiu a má fase vivida pela equipe.

“Já vivemos muitas coisas diferentes em situações adversas e conseguimos virar. Nosso momento não é dos melhores pelos nossos últimos resultados, mas se tem um time capaz de virar jogos assim é o Palmeiras. Já mostramos várias vezes. Primeira coisa é reconhecer que não estamos no nosso melhor, cada um precisa ver aquilo que precisa fazer de diferente para melhorar. Reconhecer é o primeiro passo e depois é acreditar para as coisas acontecerem. Tem que assumir a responsabilidade, fazer realmente o que é preciso e pagar o preço”, disse Veiga, que prosseguiu.

“Ninguém gosta de perder. Mas falar que fica normal, não fica. Já passamos por momentos de pressão, momentos difíceis e saímos de todos eles. Tem que ter personalidade, dar a cara a tapa, assumir as responsabilidades e os riscos dentro de campo. Momentos assim fazem com que a gente dê a volta por cima e tudo mude”, completou.

Esta foi a terceira derrota seguida do Palmeiras na temporada. O Verdão volta a encarar o Flamengo pela Copa do Brasil na próxima quarta-feira (7). Antes, os comandados de Abel Ferreira enfrentam o Internacional, no Beira-Rio, no domingo (4), pelo Campeonato Brasileiro.

