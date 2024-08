Giovane impressiona, recebe elogios e pode ganhar sequência no Corinthians

Giovane quase teve mais uma noite de herói na Neo Química Arena, nesta quarta-feira (31). No embate contra o Grêmio, pelo jogo de ida da Copa do Brasil, o atacante marcou um gol nos acréscimos, mas acabou anulado já que ele estava em impedimento. Assim, a partida acabou empatada em 0 a 0, Contudo, o atleta começou a ganhar mais minutos sob o comando de Ramón Díaz.

Além do belo gol marcado que acabou anulado, Giovane teve boa participação no segundo tempo em que o Corinthians atuou boa parte com um a menos, após a expulsão de Raniele. Após a partida, Emiliano Díaz, filho e auxiliar de Ramon, rasgou elogios ao jogador , que entrou no lugar de Yuri Alberto.

“Giovane está correspondendo, sobretudo nos treinos. É um menino que não dá uma bola por perdida. Como falei anteriormente, acho que todos tiveram a possibilidade. Ele um pouco menos e como nós sempre falamos para o grupo, que é tudo a nível do grupo, que não se vai salvar um só, sempre é importante que todo o plantel esteja bem. E o Giovane é um menino que sim, hoje fez uma baita partida em um jogo muito difícil e esteve à altura”, disse o auxiliar, que prosseguiu.

“E se continuar assim, claro que vai ter possibilidades, porque pode jogar tanto por fora como de ponta também. Nos dá variantes que são muito importantes, sobretudo quando acontecem esses tipos de coisas, que tem que trocar, tem que mudar, é importante. Estamos muito felizes com Giovane e ele tem um grande futuro, sobretudo, para o bem do clube”, completou.

Giovane pode ser titular do Corinthians na próxima temporada

Aliás, o jogador pode começar como titular na próxima partida do Timão. Ramón Díaz admitiu que deve mudar o time contra o Juventude pelo Campeonato Brasileiro e o atacante pode ganhar chance. Ele pode substituir Yuri Alberto, já que Pedro Raul sequer foi relacionado para o duelo contra o Grêmio, por dores no tendão patelar do joelho esquerdo.

“Na rotação não estamos em uma situação limite. Quem melhor estiver vai jogar. Gostaria muito falar que este jogo [contra o Juventude] não é importante, mas nós, que chegamos aqui, vamos fazer tudo até o final. Tomara que não tenhamos desfalques, que não tenham dores musculares. Mas a rotação vai existir, mas não tão grande”, falou Ramón Díaz.

O atacante quase foi herói contra o Grêmio, mas já teve a sensação recentemente. Contra o Vitória, pelo Campeonato Brasileiro, ele marcou o gol da vitória aos 50 minutos do segundo tempo e garantiu os três pontos do Timão.

Agora, o garoto quer convencer Ramón Díaz que merece ter mais minutos, algo que não aconteceu com António Oliveira. Assim, uma chance no time titular pode ser crucial para o futuro de Giovane.

