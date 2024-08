Namorada de Calderano se emociona com vitória histórica do brasileiro no tênis de mesa

Bruna Takahashi não segurou a emoção ao ver o namorado, Hugo Calderano, se classificar para as semifinais do tênis de mesa nas Olimpíadas de Paris. A comoção da atleta pôde ser vista durante a transmissão da vitória histórica do brasileiro sobre o sul-coreano Woojin Jang, na manhã desta quinta-feira (01).

A nítida emoção de Bruna se deu não só pelo sucesso do amado, mas pela inédita semifinal brasileira no tênis de mesa. Cabe pontuar que Takahashi também é atleta da modalidade e participou das Olimpíadas de Paris.

Casal Olímpico

O namoro de Bruna e Hugo começou recentemente. Os dois assumiram relacionamento no dia 14 de fevereiro, quando celebraram publicamente o dia de São Valentim – equivalente ao dia dos namorados no Brasil. O casal vive na Alemanha, em Ochsenhausen, no estado de Baden-Wurttemberg, e vive do tênis de mesa.

Eliminada dos Jogos Olímpicos, Takahashi não conteve a emoção ao ver o amado escrever uma história inédita para o Brasil no tênis de mesa. Ela, agora, se prepara para apoiá-lo na fase semifinal da competição.

Bruna Takahashi nas Olimpíadas

A atleta do tênis de mesa se despediu das Olimpíadas de Paris após ser eliminada para norte-americana Lily Zhang por 4 sets a 2. A disputa que culminou na eliminação de Bruna ocorreu na última segunda-feira (29), na segunda rodada do torneio simples feminino.

Bruna chegou a ter vantagem no confronto, quando abriu três pontos para norte-americana e vencia por 7 a 5. A partir daí, no entanto, a brasileira cometeu uma série de erros e colocou Zhang de volta na partida.

Hugo Calderano na semifinal

Calderano escreveu uma história inédita para história do Brasil no tênis de mesa nesta quinta-feira (01). Isso porque Hugo se tornou o primeiro brasileiro a alcançar uma semifinal olímpica na modalidade após vencer Woojin por 4 a 0 nas quartas de final.

Parciais de Hugo Calderano: 11/4, 11/7, 11/5 e 11/6.

Agora, Hugo aguarda o vencedor entre o sueco Truls Moregard e o egípcio Omar Assar para conhecer seu próximo adversário. A semifinal acontece ainda nesta quinta-feira (01), às 16h.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.