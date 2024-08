Veja quanto o Botafogo já gastou nesta janela de transferências

Investindo alto! O Botafogo já desembolsou mais de R$ 200 milhões em reforços nesta janela de transferências. Apesar de terem sido contratados quatro jogadores – Igor Jesus, Allan, Thiago Almada e Matheus Martins -, apenas os dois tiveram custos. Os outros dois estavam em fim de contrato e chegaram de graça no clube carioca.

Para contar com o meia Thiago Almada, John Textor desembolsou US$ 25 milhões dólares (R$ 137,4 milhões na cotação atual), sendo US$ 22 milhões fixos e mais US$ 3 milhões em bônus combinados em contrato. Foi a contratação mais cara da história do futebol brasileiro em valores nominais.

Já na contratação do atacante Matheus Martins, a negociação girou em tono de 10 milhões de euros. Ou seja, cerca de R$ 61 milhões, mais 2 milhões de euros, cerca de R$ 12,3 milhões, em bônus por metas. Ou seja, com esses dois reforços, o clube carioca investiu algo em torno de R$ 210 milhões – entre os valores fixos e bônus.

No caso do meia Allan e do atacante Igor Jesus, os jogadores não custaram nada para o Alvinegro. Eles estavam em fim de contrato com seus respectivos clubes e chegaram de graça ao time carioca nesta janela de transferências, após assinarem um pré-contrato em janeiro deste ano.

Dessa forma, ainda há pouco mais de um mês antes do fim do período disponível para contratar jogadores, e, com o Botafogo ainda em busca de alguns nomes para reforçar o elenco, dificilmente algum outro clube brasileiro vá investir mais do que o clube carioca até o momento.

