Barcelona chega a acordo pela contratação de Dani Olmo

Destaque da Espanha, campeã da Euro 2024, Dani Olmo se tornou um dos principais alvos dos gigantes europeus nesta janela de transferências. No entanto, o jornalista italiano Fabrizio Romano, especialista no mercado de transferências, informou nesta quinta-feira (1) que o Barcelona chegou a um acordo pela contratação do jogador. Ao mesmo tempo, o ‘Mundo Deportivo’ já havia garantido que o Barça é a prioridade do artilheiro da última edição da Eurocopa.

Dessa maneira, o Barcelona tenta fechar um acordo com o RB Leipzig e apresentou uma oferta de 55 milhões de euros, mais sete milhões em bônus (cerca de R$ 370 milhões).

No entanto, o Leipzig não facilitará a saída de Dani Olmo. O próprio diretor de futebol do time alemão, Rouven Schröder, confirmou isso à ‘Sky Sports’.

“Dani tem um valor incrível para nós, tanto como jogador quanto como pessoa. Não estamos sob nenhuma pressão para vendê-lo. Como as coisas estão hoje, esperamos que Dani volte conosco após suas férias na Eurocopa. Tudo o mais segue em aberto”, destacou.

Com contrato com o RB Leipzig até junho de 2027, Dani Olmo, de 26 anos, pode atuar como armador e nas duas pontas. Desde que chegou ao clube alemão em 2019, ele disputou 148 partidas, com 31 assistências e 29 gols.

