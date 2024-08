São Paulo não libera retorno de Erick ao Ceará

Com pouco espaço com Luis Zubeldía no São Paulo, o atacante Erick foi cogitado no Ceará. Contudo, o retorno ao Vozão foi negado pelo São Paulo, que não pretende se desfazer do jogador nesta janela de transferências. A informação é do jornalista Hugo Eduardo, do Sistema Verdes Mares.

O presidente do Ceará, João Paulo, entrou em contato com a diretoria do Tricolor, mas as negociações não avançaram. Erick chegou ao São Paulo no início do ano e não teve tanta sequência no time titular. Ele atuou em 25 partidas, com dois gols e três assistências.

Erick foi a primeira contratação do Tricolor para esta temporada. Ele deixou o Vozão antes mesmo do fim da Série B do ano passado, deixando de treinar no clube após pedido à diretoria. Dessa maneira, abriu mão dos últimos dois meses de salários para ficar livre e fechar rapidamente com os paulistas.

Erick assina pré-contrato com o Tricolor

Afinal, em julho de 2023, o atacante assinou pré-contrato com o São Paulo. Apesar disso, decidiu ficar os meses restantes para tentar ajudar o Ceará a conquistar a vaga na elite do Brasileirão, algo que não foi alcançado. Na ocasião, era um dos destaques do time na Segunda Divisão.

O atacante chegou ao Ceará em julho de 2021, com 50% dos direitos econômicos adquiridos por R$ 2,4 milhões. Foram 111 jogos no clube cearense, com 23 gols e 15 assistências. A melhor temporada foi justamente a do ano passado, com 52 partidas e 18 bolas na rede. Assim, despertou o interesse do São Paulo.

Anteriormente, já havia passado por Náutico e Vitória, no Brasil, e Braga e Gil Vicente, de Portugal.

