Arrascaeta prevê jogo difícil contra o São Paulo: ‘Objetivo é continuar na liderança’

Após a vitória contra o Palmeiras, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil, o Flamengo se prepara para enfrentar o São Paulo. A partida, que pode contar com uma equipe carioca um pouco modificada, será no sábado (3), às 21h30. Para Arrascaeta o objetivo é um só: seguir na liderança.

“Vai ser mais um jogo muito pegado, muito difícil. Vamos ver o que o professor fala e quem vai jogar, quem não vai. O que for melhor para o grupo. A gente fala muito entre nós, departamento médico, preparador físico, todo mundo. O objetivo é ficar na liderança. No nosso time, sabemos que todo mundo é importante. Então, quem está no banco, quando entra, faz a diferença. E quando tem que começar jogando, tem que dar o seu melhor”, iniciou Arrascaeta à “FlaTV”.

“Quem fica de fora, aliás, também ajuda. Ontem (contra o Palmeiras) ficou muito claro o quanto eles (reservas) ajudam quem está dentro do campo. Então, é um grupo que tem amadurecido muito. A gente fica muito feliz que isso aconteça”, completou.

O Flamengo é o primeiro colocado do Brasileirão, com 40 pontos. A pontuação, aliás, é a mesma do Botafogo, segundo colocado. O Palmeiras vem logo atrás, com 36.

Aliás, por conta da partida diante do São Paulo ser entre os jogos contra o Palmeiras, a tendência é que o técnico Tite poupe alguns titulares.

